Torino, Nicola: "I tifosi ci hanno fatto sentire la loro vicinanza. Crediamo in Verdi mezzala"

vedi letture

Il tecnico del Torino Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di Torino Channel al termine del derby finito 2-2 contro la Juventus: "Sono contento per la nostra gente e ringrazio per i tanti messaggi che ci hanno inviato in questo pre derby, facendoci sentire la loro vicinanza. Penso che oggi i ragazzi abbiano immaginato di avere il pubblico, è stata bella anche l'idea dello striscione per farci vedere che erano vicino a noi. La scelta di Verdi parte da lontano, noi crediamo ciecamente che abbia le capacità per giocare da mezzala, deve imparare a dimostrarlo in partita come ha fatto stasera o in altre occasioni, mi viene in mente anche contro l'Inter dove però giocava da seconda punta. Penso che si possa aprire un nuovo futuro per la sua carriera in questa posizione".

Quanto è soddisfatto per la prestazione e quanto amaro in bocca c'è per il risultato?

"Sarebbe stata una Pasqua perfetta per la vittoria, sebbene questa festività generi altri valori che non sono quelli sportivi. Riconosciamo il valore dell'avversario, ci aspettavamo che loro sfruttassero molto le fasce. I ragazzi hanno interpretato bene la gara pensando non solo ad essere ordinati tatticamente. Si stanno applicando, hanno dimostrato di credere nelle possibilità che avevano. Abbiamo avuto anche occasioni per vincere la partita e sarebbe stato perfetto. Io sono contento anche se alla fine i tre punti non sono arrivati".