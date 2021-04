Torino, Nicola: "Risultato un po' stretto. Mi dispiace non dare la giusta continuità a Bonazzoli"

Davide Nicola, tecnico del Torino, ha fornito il suo punto di vista sul pareggio raccolto sul campo del Bologna ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni dopo il fischio finale.

Anche oggi c'è stata una buona prestazione.

"I risultati li stiamo anche conseguendo, stasera non abbiamo conseguito il risultato che avremmo meritato alla luce della prestazione, non abbiamo ottimizzato la vittoria. Ma non posso dire niente ai ragazzi: non era facile dopo due giorni fare una partita così, vuol dire che c'è impegno da parte di tutti. Il risultato, però, è un po' stretto secondo me".

Questa squadra è sempre più consapevole che il percorso che sta compiendo è nelle sue mani.

"È difficile fare risultati senza avere un'identità precisa. I ragazzi la stanno mettendo in campo: stasera abbiamo difettato in certi momenti nella precisione, i ragazzi non sono dei robot ma stanno dimostrando di avere energie incredibili. Non si può fare altro che azzerare e prepararci per la partita di lunedì".

La coppia Zaza-Belotti interpreta molto bene la gara.

"Credo stiano facendo bene tutti. Mi dispiace non dare la giusta continuità a Bonazzoli, nel quale crediamo. A distanza di due giorni abbiamo pensato di fare dei cambi che non stravolgessero l'impianto. Chi è subentrato ha fatto la sua parte: dobbiamo proseguire su questa strada, aumentando precisione e lettura. Stiamo subendo ripartenze evitabili per la foga di vincere le partite".