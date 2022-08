Torino, per la difesa c'è sempre Schuurs in pole. Da Denayer a Caleta-Car, tutte le alternative

Il Corriere della Sera fa le carte al mercato del Torino in difesa. Il nome più ricercato è quello di Perr Schuurs, giovane centrale dell'Ajax. Alle sue spalle, però, c'è una nutrita concorrenza: dallo svincolato Jason Denayer, ex Lione e Man City, fino a Oumar Solet del Salisburgo e al ritorno di fiamma sul croato Duje Caleta-Car (in foto), di proprietà dell'Olympique Marsiglia.