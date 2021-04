Torino, pochi dubbi in vista della sfida di Udine

vedi letture

Un paio di ballottaggi avvicinano il Torino alla prossima sfida di campionato contro l’Udinese. Un ritorno da ex per Davide Nicola, che si porta dietro un paio di dubbi che andranno a contraddistinguere la vigilia della trasferta della Dacia Arena. Il primo è quello legato a chi andrà a sostituire Salvatore Sirigu tra i pali della squadra granata, con Milinkovic-Savic favorito su Ujkani. Il secondo riguarda l’impiego di Simone Verdi o Daniele Baselli nel ruolo di mezz’ala di qualità al fianco di Mandragora e Rincon confermati nel cuore del centrocampo. Per il resto, solo conferme: a partire da Vojvoda sulla destra sino ad arrivare ad una coppia d’attacco che studia per diventare collaudata e decisiva come nelle ultime settimane. Le fortune del Toro passano anche e soprattutto dai gol di Belotti e Sanabria.