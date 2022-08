Torino, Praet in stand-by ma l'affare può sbloccarsi: il trequartista fa pressione sul Leicester

Il Torino non ha ancora perso le speranze per Dennis Praet. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, attualmente la situazione è in stallo, ma può sbloccarsi da un momento all'altro in quanto il trequartista del Leicester vuole tornare alla corte di Juric e sta facendo pressione sul club inglese affinché accetti l'offerta granata.