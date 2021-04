Torino, Vagnati: "Squadra concentrata, sappiamo l'importanza di questa partita per il futuro"

Ai microfoni di Dazn, prima del derby contro la Juventus, ha parlato così il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati. "Si è parlato poco, la squadra è concentrata e sappiamo quanto è importante questa partita per il futuro di questa stagione. Sappiamo che abbiamo dietro una città intera e dobbiamo fare una grande gare. E' una partita importante per tutti. Mi auguro che non sia l'ultimo derby di Belotti, è un calciatore importante per noi. Adesso testa a questa partita e pensiamo a raggiungere la salvezza".