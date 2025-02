Torino, Vanoli: “Dobbiamo avere più coraggio ma la strada è giusta”

Di seguito le parole del tecnico del Torino Paolo Vanoli, che ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio per 1-1 della sua squadra contro il Genoa di Patrick Vieira tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, match valido per la 24° giornata della Serie A Enilive 2024/2025.

Perdere questi punti oggi fa male. Sarà però questo l’atteggiamento giusto?

“Si, abbiamo cercato a tutti i costi la vittoria. Secondo me in queste ultime gare abbiamo dimostrato di essere sulla strada giusta. Casadei, Sanabria, sono giocatori entrati bene ma adesso dobbiamo migliorare in responsabilità. Per come giochiamo concretizziamo poco e oggi devo dire che alla minima distrazione ci hanno fatto gol. Avevo detto a fine primo tempo che il Genoa fa bene i secondi tempi e questi sono i dettagli che fanno la differenza ma la strada è quella giusta”.

Parlava di avere più coraggio e personalità. Quanto manca per raggiungere questi aspetti?

“Abbiamo raggiunto una buona solidità. Bisogna avere pazienza per trovare la giocata giusta ma a volte dobbiamo andare più diretti ed evitare il gioco orizzontale. Se vogliamo palleggiare possiamo farlo nella metà campo avversaria. I ragazzi hanno cambiato marcia e dobbiamo continuare su questa strada”.

Che giocatore è e in che ruolo vede meglio Casadei? Elmas a che punto è?

“Elmas è quello più indietro a livello fisico ma sicuramente più avanti ci darà una grossa mano. Casadei è un giocatore che è cresciuto molto, è entrato benissimo e sono sicuro che fare bene sia col Torino che con la Nazionale. Può far bene sia in un centrocampo a 2 che in un centrocampo a 3”.