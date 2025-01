Live TMW Torino, Vanoli: "E' la ciliegina sulla nostra crescita. Mercato? Il sostituto di Zapata, e basta"

23.10 - Il Torino torna a vincere in casa dopo 91 giorni, nel 2-0 contro il Cagliari il grande è Adams, autore di una doppietta. I granata tornano a respirare in chiave salvezza, dopo quattro pareggi di fila arriva finalmente un successo. A breve, dalla sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Paolo Vanoli commenterà la sfida. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Ore 23.18 - Comincia la conferenza stampa di Vanoli

E' stato il miglior Toro della stagione?

"Questa squadra è da un mese che mentalità e atteggiamento diversi: nella prima parte ci sono stati tanti cambiamenti, non era facile trovare la giusta ma l'abbiamo trovata. La gara di Firenze ci ha dato autostima, in 10 per più di un'ora recuperando contro una grande squadra. E oggi è la ciliegina sulla torta della nostra crescita. Ci sono cose da migliorare, ma ci meritiamo la vittoria perché era da tanto che la cercavamo"

Cosa manca ancora in fase difensiva?

"Da quando sono arrivato si parla solo di questo, io vorrei segnare di più. Anche con la difesa si vedevano miglioramenti: il cambio di modulo non è stato perché non funzionava la difesa a 5, ma perché per caratteristiche senza Duvan potevamo migliorare. E poi quando prendi i giocatori all'ultimo, devi capire la loro situazione e condizione come il caso di Maripan o di Adams, il calcio italiano non è facile. La squadra sta bene, lo ha dimostrato e possiamo fare di meglio. A volte servirebbe maggiore fluidità"

E se a questa squadra si dessero due giocatori di qualità in più...?

"Lo abbiamo dimostrato all'inizio, siamo stati primi. Poi, quando si perdono giocatori importanti, lo accusi. E noi lo abbiamo accusato in campo e in spogliatoio, perché Duvan era un leader. Ora abbiamo trovato una nuova strada. Vlasic? Deve riconoscere lo spazio, al di là del suo ruolo. Ma nessuno menziona la gara di Tameze: sembrava fuori dal progetto, io non ho mai messo nessuno fuori dal progetto. Come Sanabria, è un nostro giocatore e non deve mollare"

La società ha voglia di intervenire?

"Sono stato chiaro: dobbiamo sostituire Zapata. Ho chiesto un giocatore, basta. Nient'altro. Penso di essere stato chiaro, anche perché Zapata non rientra in questa stagione"

Era da tempo che non si vedeva un Vlasic così

"Deve essere solo l'inizio, sappiamo che giocatore è. Lui sa determinare, deve esserne cosciente e sapere di essere importante per questa squadra. Anche se gioca male, deve sapere che con una giocata può risolvere la partita. Il gol nel derby lo ha sbloccato, io vorrei vederlo sempre così. Quando dico che abbiamo cambiato mentalità, è questo: questa è la mia squadra. A volte ci sono risultati e a volte no, ma da un mese la squadra si avvicina alle mie idee e al mio carattere"

Questa squadra ha fatto un salto di qualità per la conoscenza?

"E' una parola giusta. Venivamo da tre anni di un determinato calcio e lavoro, quando subentri non puoi cambiare tutto in quattro o cinque mesi. Questa è stata la difficoltà, abbiamo perso il giocatore più forte che faceva velocizzare il processo. Ora abbiamo trovato la strada: per crescere, devi cambiare il chip mentale. E stasera ho visto voglia e determinazione"

E' la vittoria della svolta? E' stata anche quella più netta...

"Siamo in un processo, non è che è la svolta. Il nostro campionato è lungo, sappiamo l'obiettivo da raggiungere velocemente e voglio raggiungerlo attraverso la prestazioni. E' la strada giusta, da un mese a questa parte. Ci saranno ostacoli, ma quando sei una squadra li sai superare"

All'intervallo ha cambiato discorso visto che eravate in vantaggio?

"Non posso essere ripetitivo...(ride, ndrI). Avevo timore di una squadra che ha giocatori con guizzi e che possono riaprire la partita. E poi ci hanno annullato il 2-0, che avevamo festeggiato e ti sei ritrovato sull'1-0. Ma siamo stati bravi, anche all'andata eravamo in vantaggio con il Cagliari e poi l'abbiamo persa. Temevo questa gara per la classifica e per i tanti cross che mettono, siamo stati bravi anche in marcatura. Abbiamo cambiato sui corner, eravamo a uomo"

Ore 23.31 - Termina la conferenza stampa di Vanoli