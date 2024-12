Torino, Vanoli: "Non è vero che non si tira in porta, ma bisogna arrivarci con cattiveria"

vedi letture

Vigilia di campionato per il Torino, atteso domani dall'ultima gara del 2024 contro l'Udinese in trasferta. In conferenza stampa, il tecnico dei granata Paolo Vanoli ha fatto così il punto sulla squadra: "Abbiamo recuperato Milinkovic, che aveva un problema all'addome, e Njie, che ieri ha subito un trauma al ginocchio. Ma sono entrambi con noi. Contro il Bologna abbiamo dimostrato che a livello fisico ci siamo, sappiamo l'importanza di questa gara: nelle ultime due dell'andata ci sono punti importanti, abbiamo il focus su Udine" .

Ilic può aiutare in fase offensiva?

"Ha le qualità per farlo. Quello che sta facendo è il suo ruolo ideale: abbiamo tanti giocatori con qualità importanti che possono saltare l'uomo e mettere l'ultima palla, come Vlasic. Non possiamo soffermarci su questioni qualitative, ma serve anima e forza: lasciamo da parte le qualità, ma davanti dobbiamo mettere il Toro e la squadra".

Quanto è importante domani da 1 a 10?

"11. Mi avete un po' riso in faccia quanto dicevo che i punti salvezza erano la priorità, ma vuol dire che non sono uno stupido. In queste due partite, prima a Udine su un campo difficile contro una squadra complicata e lo ha dimostrato, ci sono punti importanti come a Empoli"

Come stanno gli attaccanti?

"Non c'è chi fa meglio quando entra oppure no, tutti devono dare di più anche in zona realizzativa. Non è vero che non si tira in porta, ma bisogna arrivarci con cattiveria: con il Bologna abbiamo avuto grande occasione con Karamoh, abbiamo avuto potenziali occasioni come quella di Sanabria che non è stato reattivo nel pressing... Lì dobbiamo cercare la differenza, siamo una squadra che ha dimostrato di avere giocatori che possono entrare subito in partita e altri che hanno bisogno di più tempo. Anche sui piazzati, chi tira e chi salta, deve avere la convinzione di fare gol"

Leggi qui la conferenza stampa integrale di Paolo Vanoli