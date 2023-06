Torino, visite mediche e firma per Popa: atteso per oggi l'annuncio ufficiale

vedi letture

Nuovo innesto per la porta del Torino. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Mihai Popa è arrivato in città sostenendo le visite mediche e ponendo la sua firma sul contratto con la società granata. Triennale per l’estremo difensore che sarà il vice di Milinkovic-Savic, oggi sarà previsto l’annuncio ufficiale.