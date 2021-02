Tra poco Atalanta-Napoli. Rrahmani titolare con Maksimovic, è la terza volta in stagione

Terza partita da titolare per Amir Rrahmani. Per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, Gennaro Gattuso - viste le indisponibilità di Koulibaly e Manolas - ha schierato l'ex Hellas Verona dal primo minuto al fianco di Maksimovic.

E' la terza volta in stagione: la prima sempre in Coppa Italia contro l'Empoli, la seconda in campionato contro l'Udinese, quando fu sostituito al 45esimo.

