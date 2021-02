Tra poco Inter-Juventus, 180 minuti per una finale: è il 32° in Coppa, bianconeri avanti

180 minuti per giocarsi il pass per la finale di Coppa Italia: i nerazzurri si prepararono per la prima sfida contro la Juventus, martedì 2 febbraio alle 20:45 al Meazza, prima del ritorno in programma il 9 febbraio, alla stessa ora a Torino. Il precedente stagionale tra la formazione di Conte e quella di Pirlo è il successo in campionato dell’Inter dello scorso 17 gennaio ottenuto grazie ai gol di Vidal e Barella, ricorda Inter.it.

Numeri e precedenti Inter e Juventus si affronteranno per la 32esima volta in Coppa Italia, con un bilancio di 10 vittorie nerazzurre, 7 pareggi e 14 successi dei bianconeri. Sia l’Inter che la Juventus hanno nell’avversaria di turno la squadra incrociata più volte (31) nella storia della Coppa Italia. Le due squadre si sono affrontate quattro volte nelle semifinali di Coppa Italia, nelle edizioni 1937/38, 1982/83, 2003/04 e 2015/16. L’Inter ha vinto tre delle ultime quattro sfide della competizione contro i bianconeri (1P), tante quante nelle precedenti 14 nel torneo.