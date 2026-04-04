Traversa di Fagioli, poi De Gea evita guai alla Fiorentina: 0-0 al 45' a Verona

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Termina 0-0 il primo tempo fra Verona e Fiorentina allo stadio Bentegodi. Traversa immediata colpita da Fagioli, ma dopo una prima mezz'ora di equilibrio sono stati soprattutto i padroni di casa a rendersi pericolosi in avanti: almeno due (su Bernede e Oyegoke) gli interventi di rilievo di De Gea sugli undici tentativi totali da parte della squadra di Sammarco.

Traversa di Fagioli, risponde Bernede

Vanoli punta su Kean in avanti, Sammarco conferma Orban e Bowie. Dopo quattro minuti e Fagioli calcia al volo su una respinta al limite della difesa, scheggiando la traversa. Presa la scossa, il Verona cresce con il passare dei minuti. Prima Bowie calcia angolato, ma debole, poi lo stesso centravanti scozzese trova Bernede che scarica un sinistro potente entrando in area, sul quale De Gea risponde presente. Al 18' Gudmundsson ci prova su punizione, sinistro largo. La prima mezz'ora trascorre con sostanziale equilibrio e ritmi sempre più rallentati. Il Verona fa girare palla, con una manovra però lenta, la Fiorentina attende la ripartenza giusta.

Il Verona accelera, Bowie spreca

Guizzo di Belghali al 30': Bowie da centro area svirgola completamente il tiro, era una grossa chance. Lo stesso Belghali e Frese ci provano dal limite, De Gea para senza problemi in entrambi i casi. Il Verona ora spinge: Bernede per Orban, gran riflesso di De Gea. Nel giro di due minuti, gli scaligeri calciano comunque 5 volte e il pubblico apprezza. Si accende anche Oyegoke: sinistro a giro che esce di poco. Erroraccio di Pongracic che si addormenta, Bowie recupera palla, che poi arriva Oyegoke: destro secco sul quale si esalta ancora De Gea. C'è tempo per un tentativo di Gudmundsson nel finale, il primo tempo va in archivio sullo 0-0.