Tre partite, tre vittorie e un gol capolavoro: così il Papu Gomez ha già conquistato Siviglia

vedi letture

Il gol segnato contro il Getafe nei trentatre minuti giocati alla seconda col Siviglia, la prima in Andalusia, è stato il biglietto da visita. Il Papu Gomez ha già conquistato la formazione di Julen Lopetegui e pure il suo allenatore. E anche quando non brilla come due giorni fa, visto che le stelle più lucenti in Copa sono state quelle di Koundé e di Rakitici, si mette al servizio dei compagni con trame di gioco e tocchi di fino. "Senza una posizione fissa -lo giudica Estadio Deportivo, giornale di riferimento a Siviglia dopo la gara di mercoledì vinta per 2-0 contro il Barcellona-, offre linee e tocchi ai compagni da un'area all'altra. Non sempre con effetto ma sempre regalando alternative e opportunità".

Baila como el Papu Incalzato da una domanda su Gomez, due giorni fa, Gian Piero Gasperini non l'ha digerita fino in fondo. "In una notte così...". Era la stessa notte in cui il Siviglia batteva Lionel Messi, aumentando la crisi dei catalani e consacrando lo status di squadra di coppe degli andalusi. Gomez, ancora una volta titolare come contro il Getafe, è già un perno della formazione di Julen Lopetegui come lo era dell'Atalanta prima della gran rottura di Champions col tecnico della Dea. Una nuova vita, gli abbracci dei compagni, una storia che è iniziata nel modo giusto. Tre partite, tre vittorie.