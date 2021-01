Tripletta e vittoria dell'Inter, Lautaro: "Avanti a testa bassa. Contento dei miei gol"

vedi letture

Ai microfoni di InterTV, Lautaro Martinez ha parlato del successo sul Crotone maturato anche grazie ad una sua tripletta: "Sono contento perché abbiamo vinto, dovevamo vincere. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, abbiamo affrontato una squadra dura da battere che palleggia bene e siamo contenti per il lavoro fatto".

Non era così scontato ripartire bene.

"Certo che no, però la settimana in cui abbiamo ripreso prima di capodanno abbiamo parlato e dovevamo continuare così come avevamo fatto. Avevamo lavorato tanto per questa partita e per quelle che verranno".

Che margini di miglioramento ci sono?

"Tanti, credo che dobbiamo lavorare ogni giorno a testa bassa così come stiamo facendo. Dobbiamo continuare a lavorare fino alla fine del campionato, dobbiamo continuare così cercando di migliorare ogni dettaglio e affrontare ogni partita nel miglior modo".

Oggi tripletta, hai segnato in tutti i modi...

"Sì, ci sono partite in cui non riesco, oggi sono riuscito a fare gol di destro, di sinistro, di testa e ho provocato un autogol. Sono molto contento".