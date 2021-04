Tuchel bestia nera del Real: cinque gare, zero sconfitte. L'unico nella storia della Champions

Thomas Tuchel si conferma bestia nera del Real Madrid. Il tecnico del Chelsea, come evidenziato da Opta, è l’allenatore che ha incrociato più volte i blancos senza mai perdere. Una vittoria e quattro pareggi: cinque incroci, senza mai uscirne sconfitto, unico nella storia della Champions League.

5 - Thomas Tuchel has faced Real Madrid more often without losing in the UEFA Champions League than against any other opponent (W1 D4) – in the competition’s history, he is the only manager to face Los Blancos as many as five times without ever losing. Elite. #UCL pic.twitter.com/QQGvAdKci0

