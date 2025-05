Tudor: "Ho chiesto scusa ad Adzic e Conceicao". Poi la risposta piccata sul "mondo Lazio"

“Vengono fatti sempre per il bene della squadra”. Igor Tudor, allenatore della Juventus, risponde così a chi, in conferenza stampa, gli chiede di spiegare i cambi (su tutti, Adzic dentro-fuori in 10 minuti) nell’1-1 con la Lazio: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi, ma prima ho chiesto scusa a due giocatori subentrati che sono usciti, di solito non faccio queste cose ma era un cambio giusto per il bene della squadra. A Gatti vanno fatti i complimenti, viene da una frattura e senza un minuto di allenamento è venuto in panchina. Mi ha detto di buttarlo dentro anche senza allenamento, è entrato da leader di questa squadra".

Nel corso dell’incontro con i cronisti, il tecnico bianconero ha poi risposto a chi gli chiedeva se, vista la somiglianza tra la manata di Kalulu e quella di Yildiz col Monza, ci fosse nervosismo in squadra: “Si gioca tanto, è normale che ci sia un po' di nervosismo. La squadra paga in questo perché è giovane, ma mi è piaciuto tutto di questa squadra".

Infine, piccata la risposta a una domanda legata all’impegno dei giocatori in vista della possibile conferma: "Questa è una tipica domanda da mondo Lazio. Io preparo solo la partita, al resto non penso". Una conferma di quanto Tudor e l'ambiente laziale non si siano lasciati esattamente bene.