TMW Turati idea per la Fiorentina e per l'Ajax. Il Sassuolo apre al prestito con obbligo di riscatto

Il Sassuolo è alle prese con un'estate di rivoluzione interna a seguito della cocente retrocessione in Serie B maturata nella scorsa stagione, la prima caduta dalla massima divisione italiana per il club neroverde. E se gli emiliani stanno definendo l'arrivo del rumeno Ionut Radu, rimangono dubbi su cosa ne sarà degli altri due estremi difensori presenti in rosa, da una parte il veterano Andrea Consigli e dall'altra il rampante Stefano Turati, rientrato alla base dopo il prestito a Frosinone.

Quest'ultimo può vantare qualche interessamento sparso tra Italia ed estero, ma ancora all'attenzione del Sassuolo non sono pervenute delle vere e proprie offerte concrete, quanto più avances che si sono limitate però al pour parler. Secondo quanto appreso da TMW, comunque, il Sassuolo ha aperto negli ultimi giorni a una cessione in prestito dello stesso Turati, a patto però di allegarci un obbligo per il definitivo riscatto.

La valutazione posta in essere dagli emiliani in neroverde, dopo la buona stagione allo Stirpe e considerando un contratto con scadenza ancora lontana, sul conto di Turati oscilla tra i 12 e i 15 milioni di euro. Il classe 2001 è un'idea per la Fiorentina, a caccia di un nuovo titolare per la porta ma adesso più vicina a De Gea, per i viola la questione è casomai più di carattere economico. Stesso discorso per un'altra possibile pretendente come l'Ajax di Farioli, che ha conosciuto Turati proprio ai tempi di Sassuolo, quando faceva parte dello staff tecnico di De Zerbi.