Udinese-Bologna, il commento di Okaka: "L'ennesima gara in cui ci succede di tutto"

Il centravanti dell'Udinese Stefano Okaka ha commentato il pareggio odierno contro il Bologna ai microfoni del canale ufficiale del club bianconero: "Purtroppo siamo qui a commentare l'ennesima partita dove ci capita di tutto. Noi lavoriamo, ci impegniamo e creiamo tanto, poi andiamo in vantaggio e alla fine succede qualcosa. Questa stagione ormai è andata così, vediamo ora cosa succederà nelle ultime tre partite. Valutando le varie situazioni vediamo che possiamo migliorare, però penso che quello di sei rigori contro in altrettante partite sia un record in Serie A, andiamo avanti ancora queste due settimane e vediamo come andrà. Io ora ho ritrovato la piena condizione e spero di ritrovare presto anche la via del gol perché sento che mi manca, mi impegnerò per finire la stagione nel migliore dei modi".