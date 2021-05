Udinese, Gasparini commenta l'esordio: "Bella emozione, ma è solo un punto di partenza"

Dopo la sfida persa contro l'Inter, il giovane portiere bianconero Manuel Gasparini ha parlato ai microfoni di Udinese Tv del suo esordio in Serie A e non solo: "Sicuramente l'esordio è una bella emozione e un bel traguardo, però devo pensarlo come un punto di partenza e ora devo continuare a lavorare sodo come ho fatto finora e come sto facendo. Quest'anno sono diventato un uomo grazie ai compagni, allo staff e alla società e questo ovviamente non può che rendermi felice per questa stagione. Simone e Juan? Sono due fratelli per me, non ci sono parole per descriverli. Ora l'obiettivo per la prossima stagione è continuare a migliorare e fare il salto di qualità".