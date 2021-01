Udinese, Gotti: "Sciupare palle gol ti dà insicurezza, ma ho poco da rimproverare ai miei"

Mister Luca Gotti analizza la partita persa dalla sua Udinese contro il Napoli per 1-2, con i friulani che hanno sbagliato diverse occasioni ghiotte per invece ribaltare il risultato: “L’assenza di concretezza ci accompagna fin dall’inizio del campionato, le occasioni che non sfrutti cambiano l’inerzia delle partite, ti danno insicurezza e spesso le partite prendono una brutta deriva. Giocavamo oggi contro una squadra forte, abbiamo avuto otto occasioni da gol sfruttandone una sola…”.

Come ha visto la prestazione nel complesso? “La squadra non meritava di perdere, dispiace e perdere al novantesimo brucia. Perdi per un rigore e una punizione, però la squadra ha giocato una buona partita a tratti ottima, ho poco da rimproverare”.

Forse a un certo punto la salvezza sembrava ormai facile da ottenere: “Non avverto problemi in questo senso ma anche la squadra è consapevole che prima di fare certi ragionamenti bisogna fare i 40 punti, poi capita magari che nel tuo percorso perdi diversi giocatori per infortuni gravi e non sempre è semplice risistemare gli equilibri”.

Sabato sera contro la Sampdoria una partita molto tosta: “Sabato sera sarà una partita difficile come tutte, non mi risulta ci siano partite semplici in Serie A. Penso al fatto però che abbiamo preso oggi un gol su punizione come successo a Bologna e di solito non succedeva, quindi in settimana vedremo come sistemare i dettagli in cui siamo mancati e quelli in cui invece abbiamo fatto bene”.