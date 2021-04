Udinese, Scuffet: "Juan si prenderà una domenica di riposo, io darò tutto me stesso"

Il secondo portiere dell'Udinese Simone Scuffet difenderà i pali dei friulani domenica contro la Juventus e al canale ufficiale del club, parla così della squadra e del suo apporto: "Questo è un grande gruppo, alla fine abbiamo voluto festeggiare e ci siamo detti quanto ce lo siamo meritato: solo col grande lavoro e l'unione di questo gruppo siamo riusciti ad arrivare dove siamo, a superare le difficoltà di questa stagione. Approfitto per mandare un grande abbraccio a Carnelos e Nesto, che si sono operati oggi al crociato. Mi spiace per Ilija che era davanti al punto più bello della sua carriera: quanto gli è accaduto ci ricorda che nella vita tutto è sempre in bilico".

Come ti stai preparando a domenica?

"Penso che questa debba essere una settimana normale di allenamento. Sarà molto bello poter far parte della partita domenica. Darò tutto me stesso. Facciamo questo mestiere perché ci piace, lo vogliamo: poter giocare deve essere gioia e divertimento, non stress. L'unica cosa di diverso dal solito è che alla fine della settimana di lavoro ci sarà la Juventus".

Molina e Braaf due giovani interessanti:

"È vero, li vedo in allenamento. Oltre che essere due bravi ragazzi sono anche due giocatori molto forti. Possono veramente togliersi grandi soddisfaziioni perché sono tutti e due al primo anno in Italia ma, soprattutto Nahuel sta facendo vedere di cosa è capace. Jayden ha giocato poco ma anche in allenamento fa vedere che è un ragazzo talentuoso. A Benevento è riuscito a fare un grande gol. potrà togliersi grandi soddisfazioni".

Juan cosa ti ha detto?

"Si prenderà una domenica di riposo che si è meritato per quanto fatto finora. Continueremo a lavorare assieme per tutta la settimana, cercando di aiutarci per fare tutti assieme dei piccoli passi avanti".