Udinese, Stryger Larsen non vuole andare al Galatasaray: ora potrebbe restare

Aumentano le possibilità che Jens Stryger Larsen resti all'Udinese. Dopo il 5-1 subito dal Galatasaray contro il PSV nei preliminari di Champions che porta i turchi sulla strada dell'eliminazione. La destinazione poi non piace al giocatore che non la ritiene come un passo avanti in carriera e al momento nessuna altra squadra si è fatta avanti concretamente. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.