ufficiale Alvini esonerato dalla Cremonese. Fatale il ko contro il Monza

Massimiliano Alvini non è più l'allenatore della Cremonese. L'ex tecnico del Perugia, alla prima avventura in Serie A, è stato sollevato dall'incarico negli scorsi minuti, come annunciato dal club grigiorosso. Con solo sette punti raccolti in diciotto giornate e nessuna vittoria, Alvini lascia la guida tecnica del club neo promosso all'ultimo posto in classifica. Di seguito il comunicato del club, che ora andrà alla ricerca di un sostituto nel più breve tempo possibile:

"U.S. Cremonese comunica di aver sollevato Massimiliano Alvini e il suo staff dalla conduzione tecnica della prima squadra. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e i suoi collaboratori per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto nel corso di questi mesi".