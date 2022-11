ufficiale Diego dice addio al calcio giocato: nel 2009/2010 la sua stagione alla Juve

Quella di ieri contro l'Avai è stata l'ultima partita da calciatore per Diego Ribas, ex centrocampista della Juventus che ha ufficialmente dato l'addio al calcio giocato. Classe 1985 il brasiliano si è dunque ritirato, con la vittoria della Copa Libertadores di due settimane fa come ultimo grandissimo trofeo vinto.