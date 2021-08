ufficiale Juventus, Ihattaren subito via in prestito. Accordo con la Sampdoria

Secondo trasferimento in un giorno per Mohamed Ihattaren. Il gioiellino classe 2002, prelevato dal PSV Eindhoven oggi da parte della Juventus, lascia subito i bianconeri per andare in prestito alla Sampdoria. Lo si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A.