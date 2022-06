ufficiale "Welcome back Rom". L'Inter annuncia l'atteso ritorno di Lukaku

"Welcome back Rom". L'Inter, dopo averlo fatto con un video con Steven Zhang e lo stesso Romelu Lukaku, ha ufficializzato con l'annuncio e una foto tra 9 e Presidente, il ritorno del belga in nerazzurro. Lukaku era stato ceduto la scorsa stagione per 115 milioni di euro al Chelsea e torna dopo una stagione dai Blues in prestito.