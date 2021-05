Un baby talento per la Roma: piace il 2003 Tjas Begic del Nova Gorica

Un baby talento per la Roma. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi Pinto ha contattato Amir Ruznic, agente di Tjas Begic, classe 2003 che gioca nel Nova Gorica. Mezzala offensiva, due anni fa si è messo in mostra anche all’Europeo Under 17 con la sua nazionale di categoria. Su di lui c’è anche il Genoa.