Un gol annullato a Muriqi, uno valido e bello della Roma: Dzeko-Mkhitaryan, Lazio sotto al 45'

Nessuno rischia, nessuno si scopre. Il derby comincia a ritmi bassi, con una lunga fase d'attesa contraddistinta da giropalla lenti e poco attacco alla profondità, sia da un lato che dall'altro. Roma-Lazio è una partita a scacchi, ad ogni mossa di un allenatore corrisponde una contromossa dell'omologo. Non ne beneficia lo spettacolo, tant'è che per oltre la metà del primo tempo non arriva neanche un tiro in porta. Ma poi la gara si scalda e la prima frazione si chiude coi giallorossi in vantaggio grazie alla rete di Henrik Mkhitaryan.

27' per la prima occasione. Per vedere la prima vera palla gol della partita bisogna attendere il minuto 27, quando Milinkovic-Savic recupera palla in attacco su Ibanez e apparecchia per Luis Alberto: serve una super-parata di Fuzato per evitare l'1-0 della Lazio. La risposta giallorossa arriva due minuti dopo, con un colpo di testa di Dzeko uscito non di molto, ma controllato da Reina.

Dzeko per Mkhitaryan, che gol! Dopo una rete annullata a Muriqi per fuorigioco e un infortunio che ha costretto Ibanez a terminare anzitempo il suo derby, la partita si sblocca a tre minuti dalla fine del primo tempo. Sul tabellino ci finisce Henrik Mkhitaryan, ma il gol è tutto di Edin Dzeko. El Shaarawy lo lancia nello spazio, sulla sinistra, e il bosniaco con un gran dribbling va via ad Acerbi e confeziona un cioccolatino che l'ex Arsenal scarta spingendo in rete, facile facile. Al 43' giallorossi avanti, il secondo tempo ricomincia dall'1-0.

