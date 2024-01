TMW "Un privilegio averti dalla nostra parte": striscioni dei tifosi della Roma per Mourinho

Emozioni. Tante. La Roma giallorossa dà il bentornato a Daniele De Rossi. Cori per l'ex capitano, ora nuovo tecnico della squadra capitolina. Il compito non è facile: sostituire José Mourinho ma la voglia di far bene è tanta come è immenso l'amore della gente per un compagno di mille battaglie. Applausi a scena aperta con l'allenatore giallorosso che, visibilmente emozionato, ha salutato il pubblico che ancora una volta ha gremito gli spalti dell'Olimpico.

Striscioni in Sud

La Curva Sud ha chiesto alla squadra impegno per onorare la maglia e sudore sul terreno di gioco. Nel cuore pulsante del tifo giallorosso infatti è stato esposto uno striscione che recita così: "Non abbiamo mai preteso trofei e allori, ma solo rispetto per quella maglia e dei suoi valori. Onorate la Roma e lottate per la sua gente".

Ringraziamento a Mou

Non sono mancati drappi per salutare José Mourinho. Il tecnico portoghese, che ha portato la Roma alla conquista della Conference League e alla finale l'anno scorso di Europa League, è stato esonerato in settimana dopo la sconfitta di San Siro. Questo il testo dello striscione esposto prima del calcio d'inizio nella Tribuna Tevere: "E’ stato un privilegio averti dalla nostra parte…grazie José". All'11' minuto poi un coro per l'ex tecnico segno che è stato apprezzato il suo lavoro e il senso di appartenenza. "Ci sono ricordi che non hanno contratti. Le corse e i sorrisi che ci hai regalato, tutte le volte che ti sei schierato, per il tuo romanismo sarai sempre rispettato. Grazie mister", sempre in Curva Sud.

