Una Caporetto di infortuni per il Sassuolo. De Zerbi: "Out Boga, Locatelli, Berardi, Bourabia"

Dopo il ko a sorpresa in Coppa Italia contro la SPAL, il Sassuolo ci riprova contro il Parma. Ai canali ufficiali neroverdi ha parlato il tecnico Roberto De Zerbi, con un notiziario formazione dove le assenze sono però pesanti. "Non ci saranno Boga, Locatelli, Berardi mancherà per tanto, out Bourabia, Obiang è squalificato. Io il segnale lo avevo mandato due-tre mesi fa, non mi coglie alla sprovvista. Stringiamo i denti. La squadra che scenderà in campo domani sarà una squadra forte. Dobbiamo giocare con la voglia di andare a 32 punti e con la voglia di giocare a calcio perché dobbiamo giocare a calcio per fare punti".