Una delle peggiori gare di Vlahovic alla Fiorentina: dati e numeri gravemente insufficienti

Quella di ieri è stata una delle peggiori partite, anche secondo i numeri e i dati del report partita di Wyscout, di Dusan Vlahovic nella recente storia viola. Soltanto 0.11 expected goals per la punta serba, ha collezionato solo 44 azioni di cuiil 39% riuscite (17): uno score insufficiente per la punta che ha tirato due volte di cui una in porta. 17 passaggi, 13 riusciti, ha tentato 1 solo dribbling fallito. Malissimo anche nei duelli: solo il 13% vinti, 2 su 15, con ben 1 palle perse di cui 3 nella propria metà campo e solo 2 recuperate. In area avversaria ha toccato la palla soltanto 3 volte: il dato dei duelli offensivi, poi, 1 solo vinto su 11, racconta da solo una gara difficilissima, dove ha effettuato solo 2 passaggi in avanti, 3 laterali e 7 retropassaggi e null'altro.