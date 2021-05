Una Juve spaesata si aggrappa a Cristiano Ronaldo. A Udine tre punti d’oro

vedi letture

Quando meno te l’aspetti, la Juve batte due colpi e conquista tre punti tanto inaspettati, considerato l’andamento della partita, quanto importanti nel rush finale di questo pazzo campionato. Torneo finito ieri ufficialmente nella mani dell’Inter con complimenti di presidente, dirigenza e allenatore di sponda bianconera. E la Juve, che partiva a inizio anno con l’obiettivo del decimo scudetto consecutivo, si è trovata a giocare una sfida sul campo dell’Udinese per rosicchiare punti alla coppia Atalanta-Napoli fermata sul pareggio e tenere il passo del Milan, avversario domenica prossima allo Stadium in un vero e proprio scontro di fuoco, nella serratissima corsa Champions. Incontro vinto, grazie solo ed esclusivamente al senso del gol del suo fuoriclasse che, dopo tre partite di digiuno, ha siglato una doppietta pesantissima sotto la pioggia friulana.

POCHISSIME IDEE, CI PENSA RONALDO - Fittissima quella della ripresa della Dacia Arena: non la trama di passaggi della Juventus, ma l’acqua caduta sopra le teste dei giocatori. Molto povero il panorama di soluzioni offensive proposte dalla squadra di Andrea Pirlo: contro i ragazzi di Gotti anche la ricerca di Cuadrado, di gran lunga il più produttivo nella creazione di occasioni da gol nel corso dell’anno, non è stata proficua. Così ci si è affidati a qualche sgroppata di Alex Sandro, poi vanificate dallo stesso con traversoni quasi sempre errati, e poco altro. Dybala mai pericoloso, McKennie con una chance clamorosa sulla testa, sprecata malamente. Proprio loro due, citati non a caso, protagonisti negativamente della rete regalata ai padroni di casa quando, invece di impedire la battuta veloce di un calcio di punizione al limite dell’area di rigore, si sono persi in proteste col direttore di gara. Leggerezze inaccettabili in questo delicatissimo momento. Per loro fortuna, a mettere in secondo piano quella dormita, ci ha pensato Cristiano Ronaldo con una doppietta che sa di liberazione e che regala tre punti d’oro alla Vecchia Signora. Prima guadagnandosi il calcio di rigore e realizzandolo, poi sfruttando un traversone perfetto del neoentrato Rabiot battendo con un colpo di testa ravvicinato Scuffet. Gol numero 98 e 99 con la maglia della Juventus, raggiunto Dybala, e successivo abbraccio con tutta la squadra. Pirlo compreso, con una corsa verso la bandierina simile a quella dopo il rigore di Fabio Grosso nella finale Mondiale di Berlino. La vittoria di ieri non vale un trofeo, ma toglie un bel po’ di scorie di dosso.