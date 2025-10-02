Under 20, Nunziata mastica amaro: "Se si concedono certi rigori, vanno dati tutti!"

Carmine Nunziata, tecnico dell'Under 20, commenta il deludente risultato della seconda gara ai Mondiali di categoria contro Cuba di ieri: “Questa partita non doveva rappresentare un’insidia – sottolinea il tecnico –: ce la siamo creata noi, commettendo ingenuità in alcuni falli da ammonizione e rimanendo poi in dieci. La partita poteva finire sette-otto a zero per noi nel primo tempo, ma ce la siamo complicata. Detto questo, se si concedono certi rigori, bisogna fare una riflessione, perché non sono accettabili. Ma se vengono dati, allora doveva essere concesso anche quello su Idele nel finale. Ci vuole un metro di giudizio uniforme per tutti”.

Gli Azzurrini torneranno in campo sabato 4 ottobre (ore 17 locali/1 italiane del giorno seguente, diretta su Rai Sport) contro l’Argentina, che ha battuto l’Australia per 4-1 – reti di Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre e Santino Andino –, sempre allo stadio ‘Elías Figueroa Brander’ di Valparaíso, sold out per l’occasione.

Il tabellino di Italia-Cuba:

ITALIA (3-4-2-1): Nunziante; Natali, Corradi, Sardo; Idele, Mannini ©, Sala (89' Emanuel), Cama; Mosconi (46' Okoro), Iddrissou, Romano (78' Riccio). A disp.: Amey, Konaté, Seghetti (P), Verde, Berretta, Siviero (P), Liberali. All.: Carmine Nunziata.

CUBA (4-4-2): Hodelín; Casanova E., Mena, Pinillo (77' Chávez), Pérez ©; Castañer (46' Catasus), Campos, Vega (58' Camejo), Quiñónes (90'+4 Rodríguez); Torres R., Raballo (77' Reinoso). A disp.: Urgelles (P), Polo, Casanova A., Torres E., Zayas (P). All.: Pedro Pereira.

Arbitro: Augusto Aragón (ECU). Assistente 1: Edison Vásquez (ECU). Assistente 2: Danny Ávila (ECU). Quarto ufficiale: Jalal Jayed (MAR). Assistente di riserva: Lahcen Azgaou (MAR).

Marcatori: 14' Natali (ITA), 31' Iddrissou (ITA), 70' rig. Camejo (CUB), 87' rig. Camejo (CUB).

Note: ammoniti Mosconi (ITA) al 19’, Iddrissou (ITA) al 34’, Iddrissou (ITA) al 45’+3, Natali (ITA) al 66’, Rodríguez (CUB) al 90’+5. Espulso Iddrissou (ITA) al 45’+3 per somma di ammonizioni. Recupero: 5’pt, 7’st.