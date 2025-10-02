Gravina: "Chi oggi investe nel calcio commette un atto di grande visione e di lungimiranza"

N.1 Figc 'Movimento femminile in fase di crescita esponenziale'

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - "Chi oggi sposa il progetto di valorizzazione del mondo dello sport e del calcio, facendolo con convinzione, commette un atto di grande visione e di lungimiranza. Il nostro movimento sta cercando per tutta una serie di motivi di raggiungere un livello sostenibilità definitivo e ha bisogno di entusiasmo anche da parte di chi crede in questo movimento". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della FIGC, durante la presentazione dell'accordo con Athora come nuovo title partner della Serie A femminile. "Il movimento femminile è in una fase di crescita esponenziale - ha aggiunto -.

Basti pensare che siamo passati da 15 a 50mila tesserate e stiamo incentivando ancora questo tipo di attività. Poi c'è la qualità che è venuta fuori dal valore della competizione europea, abbiamo club costantemente impegnati in Europa e c'è una forte spinta dal basso con le giovanili". E poi ancora: "Il campionato di Serie A femminile sta avendo grandi riscontri, merito dell'ottimo lavoro della divisione e della federazione che crede molto in questo movimento". (ANSA).