Monza, Bianco si gioca tutto con il Catanzaro. Intanto, per l'eventuale futuro, è lontano De Rossi

Un'altra gara ancora, poi la Serie B (esattamente come la Serie A) osserverà un turno di sosta per gli impegni delle Nazionali: gare quindi più che mai decisive quelle del weekend ormai imminente, soprattutto per definire alcune situazioni legate a delle panchine cadette, non così salde.

Tra queste, come ormai da giorni è emerso, quella del Monza, con mister Paolo Bianco ritenuto ancora a rischio dalla nuova proprietà. Il pareggio contro l'Empoli, soprattutto per il gioco espresso, non è stato ritenuto soddisfacente, e la gara di sabato contro il Catanzaro potrebbe essere davvero determinante. Stando infatti a quanto riporta il sito monza-news.it, il trainer si gioca tutto contro i giallorossi calabresi, che per il momento sono anche a quote zero vittorie: se non dovesse esserci risultato, sarà probabilmente la fine dell'avventura di Bianco in biancorosso.

Di nomi per la sua sostituzione ne sono già emersi, Eugenio Corini su tutti, ma, stando sempre a quanto riportato dal prima citato sito, spunta ora quello di Daniele De Rossi, molto stimato dal Direttore Sportivo Nicolas Burdisso, suo ex compagno di squadra; ma l'ex Roma non sembra intenzionato a scendere in Serie B dopo l'avventura nella capitale, tanto da aver già rifiutato proposte simili. Sono comunque attesi sviluppi.