Serie B, 6ª giornata: squalificati Bianco e Pagliuca. Tutte le decisioni del Giudice Sportivo
Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B dopo le gare della 6ª giornata del torneo. Eccole di seguito:
AMMENDE
Multa da 3mila euro alla Juve Stabia dopo la gara contro il Mantova "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo" e multa da 2mila euro al Modena dopo il match contro la Carrarese "per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo".
CALCIATORI
Un turno di squalifica è stato comminato a Pietro Ceccaroni del Palermo, Petko Hristov dello Spezia e Giorgi Kvernadze del Frosinone.
ALLENATORI
Una giornata di squalifica per il tecnico del Monza, Paolo Bianco, dopo la gara contro l'Empoli "per avere, al 25° del primo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria". Stessa sorte è toccata al tecnico dei toscani Giudo Pagliuca con la medesima motivazione.
DIRIGENTI
Un turno di stop è stato comminato al direttore sportivo della Reggiana Domenico Fracchiolla dopo la gara contro lo Spezia "per avere, al 37° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale".
