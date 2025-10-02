Cosenza, cambio di proprietà in arrivo? Citrigno chiede l'accesso ai conti del club

Si torna a parlare della cessione del Cosenza da parte di Eugenio Guarascio.

Stando a quanto riportato da TifoCosenza, infatti, l'imprenditore Alfredo Citrigno avrebbe formalizzato una richiesta di accesso alla documentazione contabile del club calabrese. Tale richiesta è stata inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) dal notaio Pierfrancesco Iorio allo stesso Guarascio. L'intento è quello di ottenere una visione chiara e trasparente delle finanze del club, un passo fondamentale per valutare la possibilità di qualsiasi trattativa futura.

L'iniziativa di Citrigno, un nome noto nel settore della sanità privata calabrese, arriva a pochi giorni da un incontro pubblico in cui lui e Guarascio si sono confrontati di fronte ai tifosi. L'evento ha mostrato una notevole sintonia tra il pubblico e Citrigno, alimentando le aspettative per un progetto solido e imprenditoriale. A facilitare il dialogo tra le parti è intervenuto il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che assumerà il ruolo di garante in questo processo di confronto. Il primo cittadino si impegna a garantire riservatezza e trasparenza, con l'obiettivo di riattivare una trattativa che si era interrotta nei giorni scorsi.

L'invio formale della PEC segna, dunque, un momento cruciale per il club, costringendo l'attuale proprietà a prendere una posizione ufficiale. Al momento, non ci sono reazioni da parte del presidente Guarascio.