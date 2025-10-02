TMW Radio Bucchioni: "Juventus senza idee e qualità. Modric, sorpreso dalla sua umiltà"

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Cosa manca a questa Juve?

"Il carattere non manca, lo ha dimostrato in queste partite, soprattutto contro Inter e Borussia. Non ci sono idee perché manca un centrocampista che diriga l'azione. Manca un pensatore lì in mezzo. Koopmeiners non gli sta dando una mano. Gli manca la qualità, e poi non so se Tudor è da Juve. Da quando è arrivato al posto di Motta non ho vista un'impronta precisa. La Juve ha difetti che non vengono corretti. La fase difensiva non si riesce a migliorare. E poi ci sono giocatori non da Juve. La vicenda Vlahovic è inquietante, ma lo farei giocare sempre. David ieri sera non ha tenuto palla, non ha fatto nulla. Almeno Vlahovic ti dà la carica. E' la società che dice di non farlo giocare a Tudor".

Che ne pensa del Milan?

"Del Milan parlo da un mese e mezzo. E' in lotta per lo Scudetto, per Allegri, per la voglia di rivincita. Il centrocampo è fortissimo. Leao per me non è ancora pronto. Credo che Allegri sia arrivato con un grande spirito di rivincita".

Si aspetta qualche mossa a sorpresa, ora che rientra Leao?

"No, perchè per me Leao non è pronto. Quindi contro la Juve non mi aspetto sorprese. E' una squadra che sta trovando certezze, anche nei movimenti. Mi ha sorpreso l'umiltà di Modric. In tutto quello che fa. Si è messo completamente a disposizione della squadra, e i compagni lo percepiscono. Ricci sta imparando tanto, ne beneficerà sicuramente".

Torino, Baroni in bilico:

"Ha una bella rosa, tra attacco e centrocampo soprattutto. Sono sorpreso dalla scarsa personalità di questa squadra. Baroni negli ultimi anni ha fatto bene. Io spetterei a mandarlo via, alla prossima sosta. la sua impronta l'ha sempre data questo tecnico. Poi se un dirigente che sta con la squadra capisce che non c'è feeling e i margini di crescita sono pochi, allora si cambia".

De Rossi sarebbe la scelta giusta?

"Non sono convinto, è una suggestione. Prendi un campione del mondo ma chi è come allenatore? Ha fatto bene a Roma, è il suo ambiente, ma che esperienze ha poi? Alla Spal non è andato bene. A Coverciano non me lo hanno messo tra i più interessanti tra i tecnici. Serve mettere qualcuno di più esperto".