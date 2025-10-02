TMW Di Livio sulla Roma di Gasperini: "Squadre così possono arrivare lontano. In Champions"

Intervistato ieri da TMW, l'ex centrocampista Angelo Di Livio ha detto la sua anche sulla brillante partenza in questa stagione della Roma di Gian Piero Gasperini: "La Roma è una squadra che combatte. E in determinate partite ha sofferto, ma con voglia. Squadre così possono arrivare lontano, considerando anche che gli mancano certi giocatori come Dybala o Bailey".

A gennaio serve un esterno d'attacco alla Roma?

"Credo che sul mercato andranno a prendere uno che spacchi le partite in quella posizione. La Roma non è pronta per vincere lo Scudetto, ma può giocarsi un posto in Champions".

Che partita si aspetta domenica contro la Fiorentina?

"La Roma è più tranquilla ma deve essere consapevole che va a giocare su un campo difficile. Per la Fiorentina è una partita rischiosa, da approcciare bene e senza andare in svantaggio. Devi stare dentro la partita".

