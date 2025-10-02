Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Di Livio sulla Roma di Gasperini: "Squadre così possono arrivare lontano. In Champions"

Oggi alle 16:15Serie A
di Dimitri Conti

Intervistato ieri da TMW, l'ex centrocampista Angelo Di Livio ha detto la sua anche sulla brillante partenza in questa stagione della Roma di Gian Piero Gasperini: "La Roma è una squadra che combatte. E in determinate partite ha sofferto, ma con voglia. Squadre così possono arrivare lontano, considerando anche che gli mancano certi giocatori come Dybala o Bailey".

A gennaio serve un esterno d'attacco alla Roma?
"Credo che sul mercato andranno a prendere uno che spacchi le partite in quella posizione. La Roma non è pronta per vincere lo Scudetto, ma può giocarsi un posto in Champions".

Che partita si aspetta domenica contro la Fiorentina?
"La Roma è più tranquilla ma deve essere consapevole che va a giocare su un campo difficile. Per la Fiorentina è una partita rischiosa, da approcciare bene e senza andare in svantaggio. Devi stare dentro la partita".

Per leggere tutte le parole di Di Livio a TMW, clicca qui

