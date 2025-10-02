Calcio femminile, Athora nuovo "title partner" della Serie A Women

Campionato parte 4/10, accordo biennale con azienda assicurativa

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - La Divisione Serie A femminile professionistica della Figc ha stretto un accordo con la compagnia assicurativa Athora Italia, che diventa 'title partner' della Serie A Women. "Chi sposa il progetto di valorizzazione del mondo dello sport e del calcio, facendolo con convinzione, compie un atto di grande visione e di lungimiranza - ha detto il presidente federale, Gabriele Gravina -. Il movimento sta cercando di raggiungere un livello sostenibilità definitivo e ha bisogno di entusiasmo anche da parte di chi crede in questo movimento. Inoltre, il campionato di Serie A femminile sta avendo grandi riscontri, merito dell'ottimo lavoro della divisione e della federazione che ci crede molto".

La partnership, di durata biennale, prenderà il via il 4 ottobre, all'avvio del nuovo campionato 2025/26, rinnovato nel format con 12 club al via, e che avrà la denominazione di Serie A Women Athora. "Col rebranding, il campionato sta entrando in una nuova dimensione - le parole della presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti -, che va nella stessa direzione di uno sviluppo del calcio femminile in termini di interesse globale e crescita del numero delle tesserate". "Con questa partnership non solo sosteniamo un torneo in forte ascesa, ma abbracciamo una visione più ampia la Serie A Women è per noi una piattaforma per raccontare il futuro, in un contesto in cui lo sport diventa leva di progresso", ha concluso l'ad di Athora Italia, Jozef Bala. (ANSA).