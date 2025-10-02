Calcio femminile, Athora nuovo "title partner" della Serie A Women
(ANSA) - ROMA, 02 OTT - La Divisione Serie A femminile professionistica della Figc ha stretto un accordo con la compagnia assicurativa Athora Italia, che diventa 'title partner' della Serie A Women. "Chi sposa il progetto di valorizzazione del mondo dello sport e del calcio, facendolo con convinzione, compie un atto di grande visione e di lungimiranza - ha detto il presidente federale, Gabriele Gravina -. Il movimento sta cercando di raggiungere un livello sostenibilità definitivo e ha bisogno di entusiasmo anche da parte di chi crede in questo movimento. Inoltre, il campionato di Serie A femminile sta avendo grandi riscontri, merito dell'ottimo lavoro della divisione e della federazione che ci crede molto".
La partnership, di durata biennale, prenderà il via il 4 ottobre, all'avvio del nuovo campionato 2025/26, rinnovato nel format con 12 club al via, e che avrà la denominazione di Serie A Women Athora. "Col rebranding, il campionato sta entrando in una nuova dimensione - le parole della presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti -, che va nella stessa direzione di uno sviluppo del calcio femminile in termini di interesse globale e crescita del numero delle tesserate". "Con questa partnership non solo sosteniamo un torneo in forte ascesa, ma abbracciamo una visione più ampia la Serie A Women è per noi una piattaforma per raccontare il futuro, in un contesto in cui lo sport diventa leva di progresso", ha concluso l'ad di Athora Italia, Jozef Bala. (ANSA).
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.