Pianese, Birindelli: "Vincere col Perugia ci ha dato slancio in vista della gara con il Livorno"

La vittoria di Perugia è ormai un lontano ricordo, alle porte c'è la sfida contro il Livorno dell'ex Alessandro Formisano: la Pianese, infatti, in occasione dell'8ª giornata del campionato di Serie C (Girone B), scenderà in campo domani sera alle ore 20:30.

Della sfida, come fanno sapere i canali ufficiali del club, ha parlato mister Alessandro Birindelli, che ha ripercorso anche la precedente gara: "La vittoria di Perugia è stata importante al di là della prestazione, perché venivamo da una grande prova contro l’Arezzo in cui il risultato finale era stato un po’ condizionato dagli episodi. Il rischio era che questo influisse negativamente sul morale dei ragazzi in vista di una partita contro una squadra che ha a disposizione un organico di alto livello. A loro avevo detto di stare tranquilli, perché quando c’è la prestazione il risultato è una conseguenza. Rivedendo le immagini della partita con l’Arezzo e ragionando su quello che avevamo fatto sul campo, la squadra ha preso ancora più convinzione dell’importanza che rivestiva la tappa di Perugia per il nostro cammino. E la vittoria che ne è scaturita è importante per la società e per tutti noi perché ci dà la possibilità di concludere questo ciclo impegnativo con ancora più slancio”.

Parlando invece di domani: "Sarà una partita impegnativa. Se è vero che il Livorno aveva attraversato alcune difficoltà, nelle ultime due uscite in trasferta contro il Bra e in casa col Campobasso ha centrato due risultati utili. In quest’ultima partita, a mio avviso, meritava anche la vittoria, perché oltre ad aver avuto diverse occasioni, anche sotto porta, ha fatto complessivamente molto bene. Verranno quindi qua per fare la partita e dare continuità ai risultati. Così come noi, perché giochiamo davanti ai nostri tifosi e ancora ci manca questo segno positivo per quanto riguarda le partite casalinghe. Ci piacerebbe condividere questa gioia insieme a loro”.

Conclude poi: "Può cambiare un piano tattico in base agli avversari, ma gli ingredienti per affrontare le partite sono sempre gli stessi: equilibrio, coraggio, sacrificio, determinazione e anche un pizzico di fortuna. La praticità e il fatto di essere sempre organizzati anche nei momenti di sofferenza sono componenti fondamentali per arrivare all’obiettivo. Sono certo che, se scendiamo in campo come abbiamo fatto le ultime partite, mantenendo questo spirito di aiutarsi anche nelle difficoltà, potremo dire la nostra".