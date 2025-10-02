Ascoli, nasce la collaborazione con i finlandesi del Viikingit RY

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. annuncia un’importante partnership sportiva con F.C. Viikingit ry, club calcistico della terza serie finlandese con sede nella capitale Helsinki.

La collaborazione, promossa da Federico Vannucci, e rientrante all’interno del più ampio e ambizioso progetto targato ‘Distretti Sport’, è finalizzata alla promozione e allo sviluppo del settore giovanile attraverso la creazione di un network capace di intessere un interscambio di competenze, esperienze e metodi didattici.

Fra i finlandesi a vestire in passato la maglia bianconera sono stati Jonas Portin, Sakari Mattila, Tomi Petrescu e, più recentemente, Jeremiah Streng e Sauli Väisänen, ma mai il Club di Corso Vittorio Emanuele aveva instaurato una collaborazione tecnica e formativa così importante a livello giovanile.

La collaborazione consentirà ad entrambi i club di partecipare a tornei, partite amichevoli e camp organizzati dall’una o dall’altra società, inoltre l’Ascoli avrà una prelazione nella selezione e nel tesseramento dei giovani provenienti da FC Viikingit ry.

L’Ascoli Calcio varca, dunque, i confini nazionali per ampliare il proprio orizzonte formativo e accrescere il proprio bagaglio culturale attraverso la condivisione di esperienze e di conoscenze gestionali da trasferire alle giovani leve delle selezioni bianconere.