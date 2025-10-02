Sassuolo, Grosso: "Non siamo stati bravi fuori casa, è un dato che vogliamo cambiare"

Alla vigilia di Hellas Verona-Sassuolo, Fabio Grosso ha parlato così in conferenza stampa: "Per prendere qualcosa dalle gare in questo campionato devi fare tante cose fatte bene e la bravura deve essere riproporre le cose fatte bene nell'ultima gara cercando di smussare i lati negativi. Abbiamo lavorato per farci trovare pronti contro un avversario in salute e che ci metterà in difficoltà ma ci siamo preparati per metterli in difficoltà a nostra volta. Punti dopo la fine del mercato? Diventa difficile ripercorrere la strada dello scorso anno perché sono cambiate tante cose e siamo stati bravi a far cambiare il livello degli avversari perché ci ritroviamo meritatamente in questo campionato ricco di squadre forti e dobbiamo essere bravi a mantenere equilibrio e lucidità per raccogliere".

Il Verona non ha mai vinto in casa, voi mai in trasferta...

"I numeri nel breve raggio possono lasciare il tempo che trovano. Noi non siamo stati bravi a raccogliere fuori casa ed è un dato che vogliamo cambiare il prima possibile. Loro vengono da belle prestazioni, hanno qualità, sono una squadra aggressiva che ha fatto belle partite anche contro grandi squadre. Dobbiamo non farci trovare impreparati su cose che non conosciamo e controbattere sulle altre".

