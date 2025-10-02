Bari, arriva la stangata per Sibilli: scommesse illegali, otto mesi di squalifica

Non si può parlare di un fulmine a ciel sereno, ma di una bella batosta per lui e per il Bari sicuramente sì. Dopo una serie di indagini ed approfondimenti, è arrivato il verdetto che Giuseppe Sibilli attendeva da tempo: squalifica per sedici mesi (otto dei quali commutati in prescrizioni alternative, l'atleta dovrà partecipare a incontri pubblici presso associazioni dilettantistiche o centri che combattono la ludopatia) e 20mila euro d'ammenda.

La motivazione si evince chiaramente dal comunicato emesso pochi minuti fa dalla Procura Federale che, trasmettendo gli atti alla Procura Generale dello Sport, ha provveduto a squalificare l'attaccante biancorosso "per aver effettuato, quantomeno dalla stagione sportiva 2022-23 alla stagione sportiva 2024-25, numerose scommesse sportive presso concessionari autorizzati aventi oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizati nell'ambito della FIGC, della UEFA e della FIFA".

Stessa sorte che capitò anche ai colleghi Tonali e Fagioli, per intenderci. Stagione finita, dunque, per Sibilli e Bari che si ritrova senza un elemento d'esperienza nel reparto offensivo.