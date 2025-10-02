TMW Radio Gianni Bezzi: "Napoli, Hojlund mi stupisce. Juve, che succede a Koopmeiners?"

Il giornalista Gianni Bezzi è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Napoli, vittoria importante in Champions:

"E' stato un bel passo in avanti. E' stata una partita di attesa, almeno fino alla mezz'ora, quando quel lancio di De Bruyne ha cambiato il match. Mi stupisce Hojlund, perché mi sembra di poter dire che sia il valore aggiunto di questo Napoli. Conte ha mandato un messaggio chiaro al belga: pace fatta ed ecco che partita è uscita fuori".

La Champions può limitare il Napoli in campionato?

"Le sfide di Conte sono soprattutto concentrate su un obiettivo. Ora però ha una rosa importante. Ha varie soluzioni di davanti. E' una squadra molto completa, che può fare una Champions di livello. Penso che a Conte ora interessi fare anche molto bene in Champions".

Cosa manca a questa Juve?

"E' una squadra che ha molti punti oscuri e lacune. Il numero di gol incassati è certamente un dato inquietante. Ha delle lacune anche nelle scelte di Tudor. E' vero, sbaglia spesso formazione, vedi ieri sera. Poi ha problemi a centrocampo. C'è il mistero Koopmeiners, che non è più un giocatore. Che gli succede? E poi questa alternanza in attacco, tra Vlahovic, David, Openda...ma nonostante tutto la Juventus poteva anche vincere".