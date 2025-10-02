Ufficiale Trento, accordo fino a giugno con l'attaccante classe 2005 Clarence Corallo

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Clarence Corallo che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2026.

Nato a Catania il 27 marzo 2005, Corallo cresce calcisticamente nelle giovanili del Catania, dove si mette in mostra con la formazione Primavera, mettendo a referto diverse reti. Nella scorsa stagione ha collezionato sei presenze in Serie C, tra Campionato e Coppa Italia, con la maglia etnea.

Clarence Corallo è pronto a vestire la maglia gialloblù: «Sono un attaccante che ama mettersi a disposizione della squadra: in passato ho giocato sia al centro sia sugli esterni. Mi piace attaccare la profondità alle spalle dei difensori, cercando sempre di essere utile al gruppo. Da questa nuova esperienza mi aspetto di fare bene e di dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi comuni. L’accoglienza è stata ottima: conoscevo già Dalmonte dai tempi del Catania e questo ha reso più semplice il mio inserimento. Affronterò questa sfida con entusiasmo e con la voglia di crescere giorno dopo giorno».