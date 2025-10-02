Serie B, la classifica assistman: nessun padrone. Diciannove giocatori a quota due

Con il campionato di Serie B riprende anche la sfida fra i calciatori del torneo cadetto per le classifiche individuali. Quella per i marcatori, ma anche per quella degli assist.

Dopo sei giornate di campionato in vetta, con due assist, troviamo bene 19 giocatori.

Di seguito la classifica completa:

Due assist - Valerio Crespi (Avellino), Simone Pontisso (Catanzaro), Tommaso Berti (Cesena), Salvatore Elia e Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Fares Ghedjemis, Ilias Koutsoupias e Ben Kone (Frosinone), Giacomo Calò e Alessandro Gabrielloni (Juve Stabia), Francesco Di Mariano e Luca Magnino (Modena), Jonathan Varas (Padova), Antonio Di Nardo e Luca Valzania (Pescara), Massimo Bertagnoli (Reggiana), Simone Pafundi (Sampdoria), Raphael Odogwu (Sudtirol), Bernat Guiu (Virtus Entella)

Un assist - Facundo Lescano, Filippo Missori, Lorenco Simic e Dimitris Sounas (Avellino), Matthias Braunoder, Lorenzo Dickmann e Riccardo Pagano (Bari), Fabio Abiuso, Mattia Finotto, Luis Hasa, Nikola Sekulov ed Emanuele Zuelli (Carrarese), Gianluca Di Chiara e Filippo Pittarello (Catanzaro), Simone Bastoni e Cristian Shpendi (Cesena), Marco Curto e Rares Ilie (Empoli), Massimo Zilli (Frosinone), Rares Burnete, Fabio Maistro, Nicola Mosti e Marco Varnier (Juve Stabia), Cesar Falletti (Mantova), Gregoire Defrel e Francesco Zampano (Modena), Keita Balde, Gianluca Caprari e Patrick Ciurria (Monza), Alessandro Capelli e Giulio Favale (Padova), Tommaso Augello, Antonio Palumbo, Niccolò Pierozzi, Joel Pohjanpalo e Jacopo Segre (Palermo), Tommaso Corazza, Matteo Dagasso, Leonardo Graziani, Gaetano Letizia e Niccolò Squizzato (Pescara), Andrea Bozzolan, Manuel Marras, Andrija Novakovich e Danilo Quaranta (Reggiana), Oliver Abildgaard (Sampdoria), Salvatore Esposito e Rachid Kouda (Spezia), Daniele Casiraghi, Simone Davì, Jonathan Italeng e Silvio Merkaj (Sudtirol), Bjarki Bjarkason, Antoine Hainaut e Joel Schingtienne (Venezia), Ahmad Benali, Marco Dalla Vecchia e Stefano Di Mario (Virtus Entella).