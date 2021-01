Uno stipendio Reale. Ma non il più importante: Alaba a Madrid sarà solo il terzo più pagato

David Alaba al Real Madrid dal prossimo 1° luglio. L'indiscrezione lanciata oggi da 'Marca', non ufficialmente confermata dal suo padre-agente, è notizia destinata a cambiare i piani di tutte le big che avevano messo nel mirino il calciatore più importante in scadenza di contratto che, in questo momento, c'è in circolazione.

Perché Alaba dopo aver chiarito la volontà di lasciare Monaco di Baviera ha sempre espresso una netta preferenza per il Real, per la gioia di Florentino Perez che dopo un non-mercato operato la scorsa estate è pronto a riprendersi la scena con un colpo da novanta.

Undici milioni di euro netti a stagione per i prossimi quattro anni. E' l'accordo raggiunto tra il Real Madrid e Alaba, che non diventerebbe il giocatore più pagato della rosa ma il terzo, alle spalle di Eden Hazard, che di milioni ne guadagna 15, e di Gareth Bale, che in estate tornerà dopo un'avventura al Tottenham fin qui fallimentare e guadagna quanto l'ex Chelsea.

Alaba con questo ingaggio prenderebbe il posto di due calciatori in scadenza, ovvero Sergio Ramos e Marcelo. Entrambi guadagnano circa 11 milioni di euro l'anno ed entrambi sono destinati ad andare via a giugno, alla scadenza dell'attuale contratto. Con loro destinato alla partenza anche Luka Modric, che guadagna poco meno. Tre addii illustri che permetteranno a Perez di dar via a un nuovo ciclo dalla prossima estate. Con Alaba al centro del villaggio.