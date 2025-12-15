La Fiorentina ha riflettuto e deciso, per il momento i viola vanno avanti con Vanoli

La Fiorentina ha deciso, dopo molte ore di riflessione e dopo un lungo summit dei dirigenti, è stata presa la decisione di andare avanti con Paolo Vanoli in panchina.

Una conferma a tempo per Vanoli è quello che filtra dalle stanze del Viola Park, ma che dovrebbe vedere Vanoli in panchina per la Fiorentina almeno fino a giovedì sera, quando si esaurirà il cammino nel maxi-girone di Conference League, con la sfida sul campo degli svizzeri del Losanna. Possibile che questo discorso valga anche per la partita ancora a seguire, quella che opporrà i viola all'Udinese.